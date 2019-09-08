Muğla Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkımı bakanlık sürdürüyor
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda, imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkımı bakanlık devam ettiriyor.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının, Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine devam edildi.
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İnşaat sahiplerinin, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde bir süredir sürdürdüğü yıkımı, bundan sonra bakanlığın yapacağı öğrenildi.
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İş makinelerinin ulaşım sağlayamadığı 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridorundaki bazı noktalarda yıkım, işçilerce iskele kurularak yapıldığı için yavaş ilerliyordu.
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Bu nedenle inşaat sahiplerinin yaptığı başvurunun ardından, yıkım işlemlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devraldı.
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