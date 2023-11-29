Muğla Bodrum'da öldürülen anne-kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Dvizova'nın aracının da izi sürülürken, aracın İçmeler mevkisine doğru gittiği ve 45 dakika sonra geri döndüğü belirlenince, aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan aramaların ardından dün anne ve kızının cesedine ulaşıldı. Yapılan ön otopside annenin 3, kızının ise 2 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.