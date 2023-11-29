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Muğla Bodrum'da öldürülen anne-kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Muğla Bodrum'da öldürülen anne-kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Rus uyruklu anne ve kızının öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı eski eşin, anneyi 3 kurşun, kızını da 2 kurşunla öldürdüğü, suç aleti silahı ise çöp konteynerine attığı ve ardından yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Muğla Bodrum'da öldürülen anne-kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da yaşayan Belarus uyruklu I.S.Y. (38), 25 Kasım günü Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak emlakçılık yapan Rus uyruklu arkadaşı Irina Dvizova’ya (42) 3 gündür ulaşamadığını bildirdi. Başka bir yerde konaklama kaydı, bilet kaydı ve yurt dışına çıkış bilgisi bulunmayan kadın, kızı ve oğlu için aranma kaydı oluşturuldu, soruşturma başlatıldı.

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Muğla Bodrum'da öldürülen anne-kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Arkadaşının akıbetinden endişe duyan I.S.Y., 27 Kasım günü Irina Dvizova’nın Konacık Mahallesi’ndeki ikametine gitti. Koltukta, perdelerde ve yerlerde kan lekeleri gören kadın ihbarda bulundu. Evin içerisi ve çevresinde ekiplerce arama yapılırken, 4 adet boş kovana rastlandı.

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Muğla Bodrum'da öldürülen anne-kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Dvizova'nın aracının da izi sürülürken, aracın İçmeler mevkisine doğru gittiği ve 45 dakika sonra geri döndüğü belirlenince, aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan aramaların ardından dün anne ve kızının cesedine ulaşıldı. Yapılan ön otopside annenin 3, kızının ise 2 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

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Muğla Bodrum'da öldürülen anne-kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Önce Fransa'ya, oradan Litvanya'ya gitmiş

Soruşturmanın devamında kayıp kadının Litvanya uyruklu eski eşi A.K.'nin (46) 20 Kasım günü Litvanya plakalı bir araçla Edirne Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı, ardından Bodrum’da bir otelde konakladığı, ilçeden Irina Dvizova’ya ait araçla ayrıldığı da tespit edildi. 24 Kasım günü Irina Dvizova’dan doğan oğlu M.K. (5) ile Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen A.K.’nin önce Fransa’ya, oradan da Litvanya’ya geçtiği belirlendi.

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