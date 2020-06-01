Muğla Bodrum’da kırmızı alarm 34 ve 06 akını başladı
Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler, Muğla Bodrum’a ulaştı. Yoğunluğu tahmin eden emniyet güçleri, kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı.
MUĞLA Bodrum’da evleri bulunan tatilciler, seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıktı. Özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelen tatilciler, Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu.
Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum’a ulaştı. Olası yoğunluğu tahmin eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler, Bodrum’a güvenli bir şekilde giriş yaptı.
Yasak kalkar kalkmaz hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’da seyahat yasağının kalkacağını müjdelemesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerden özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar hazırlıklarını tamamlayarak 1 Haziran gecesi yola çıktı.