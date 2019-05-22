Muğla Bodrum'da Filistinli kaçaklar jet-ski ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı
MUĞLA Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
MUĞLA Bodrum'da devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durdurulurken jet-ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla İstanköy (Kos) Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi.
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Jet-ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgutreis limanına götürüldü.
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Sahil güvenlik komutanlığında işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi.
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