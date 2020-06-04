Muğla Bodrum'da beş yıldızlı otel kum yerine mermer tozlu plaj yaptı
MUĞLA Bodrum'da beş yıldızlı bir otelin sahile iskele çalışması başlatması skandalı ortaya çıkardı. Sahile 'beyaz kum' diye dökülen maddenin deniz yaşamına büyük zarar veren 'mermer tozu'' olduğu belirlendi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde beş yıldızlı bir otel, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'na iskele çalışması başlattı. Deniz içerisine beton bloklar yerleştirildi.
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Kıyıya da 'beyaz kum' olarak gösterilen tonlarca toz döküldü.
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Belediye ekipleri yaptıkları denetimde çalışmanın izinsiz olduğunu tespit ederek otelin çalışmasını durdurdu.
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Kumun toz gibi olmasından şüphelenen ekipler numune alarak tahlile gönderdi.
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