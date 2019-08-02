Muğla Bodrum merkezli fuhuş operasyonu 26 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla Bodrum merkezli fuhuş operasyonu 26 gözaltı

MUĞLA Bodrum’da yaşlılara ve çocuklara bakmak için gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuş bataklığına sürüklendiği ortaya çıktı. Bodrum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda, 26 zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla Bodrum merkezli fuhuş operasyonu 26 gözaltı - Sayfa 1

MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlattı.

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Muğla Bodrum merkezli fuhuş operasyonu 26 gözaltı - Sayfa 2

Birçok kadının çocuklara dadı, yaşlılara bakmaları için getirildiği daha sonra pasaportları elinden alınarak fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı.

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Muğla Bodrum merkezli fuhuş operasyonu 26 gözaltı - Sayfa 3

Eş zamanlı operasyonlarla çete çöktü

Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen grubun yapısının çözümlenmesi ile birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca eşzamanlı operasyon başlatıldı.

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Muğla Bodrum merkezli fuhuş operasyonu 26 gözaltı - Sayfa 4

Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen çete üyeleri, teknik ve fiziki takibe alındı. Bodrum, İzmir, Bursa, İstanbul ve Mardin’de çete üyesi olduğu belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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