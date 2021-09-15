Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'dan dizi oyuncularının 'yeni sezon bölüm başı ücretleri'
TV8 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında ünlü dizi oyuncularının yeni sezonda istedikleri bölüm başı ücretleri açıklandı. İşte o dudak uçuklatan ücretler...
TV8 ekranlarına Kanal D'den transfer olan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, bugünkü programlarında yıldız oyuncuların yeni sezondaki bölüm başı dizi ücretlerini açıkladı.
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Müge ve Gülşen'in açıkladıkları rakamlar izleyicilerin dudaklarını uçuklattı. İşte yıldız oyuncular ve yer aldıkları dizi projelerinden bölüm başı kazandıkları ücret tarifesi...
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