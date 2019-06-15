Müge Boz ve Caner Erdeniz evlendi düğünlerinde hiç kimse yoktu
Oyuncu Müge Boz ve sevgilisi Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, Barselona'da dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, sosyal medya hesaplarından 13 Haziran'da Barselona'da evleneceklerini duyurmuştu. . Aile arasında yüzük takarak nişanlanan ikili Barselona'da sade bir nikah ile dünyaevine girdiler.
Oyuncu ve sunucu olan Müge Boz, ''Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız'' diyerek sosyal medya hesabından evliliklerini duyurmuştu.
Boz, yine sosyal medya hesabı Instagram'dan nikah gününe dair hazırlıkları ve bazı kareleri takipçileriyle paylaştı. Ailelerini dahi yanlarına almayan ikili, sade bir nikah töreni ve ufak bir kutlama ile evlendiler.
İşte Müge Boz'un sosyal medyadan paylaştığı nikah gününe dair hazırlık aşamaları...
Nikah sabahı, Boz, pikniğe gidercesine hazırlanmış halini ''Evden bu şekil çıkıp maceraya başladık'' diyerek paylaştı.