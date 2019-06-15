Müge Boz ve Caner Erdeniz evlendi düğünlerinde hiç kimse yoktu

Oyuncu ve sunucu olan Müge Boz, ''Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız'' diyerek sosyal medya hesabından evliliklerini duyurmuştu.