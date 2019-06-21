Müge Boz ve Caner Erdeniz Barselona'da evlenmişlerdi! Jet evliliğin nedeni belli oldu!
Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz, kısa sürede evlilik kararı alarak Barselona'da dünyaevine girmişlerdi. Jet hızıyla evliliğin sebebi belli oldu.
Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti geçtiğimiz hafta dünyaevine girmişlerdi. Barselona'da yalnız başlarına evlenen çifte aileleri dahi eşlik etmemişti. Müge Boz, sosyal medya hesabından nikaha dair her ayrıntıyı takipçileriyle paylaşmıştı. Jet hızıyla evliliğin nedenini de Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
Müge Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öncelikle evliliklerini kutlayan herkese teşekkür etti. Boz, ''Evliliğimizi ve mutluluğumuzu taçlandıracak bir haberi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum, evet biz aile oluyoruz, bir bebeğimiz olucak'' diyerek jet evliliğin sebebini açıklamış oldu.
Müge Boz, kalabalık bir aile olmak istediklerini sevgilisi Caner Erdeniz ile bir bebek sahibi olmayı çok istediklerini dile getirdi ve paylaşımın sonunda eşi Caner Erdeniz'e ''Bu mutluluğu bana yaşattığın için sana çok teşekkür ediyorum'' diyerek sonlandırdı.
Oyuncu Müge Boz, bu mutlu haberi paylaştığı videonun altına ise, ''heeyooooo #paradisefamily‘den yeni gelişmeler var yaşşşaassıınnn!! ... ilk tanıştığımız andan beri Caner’le ikimiz de o kadar çok istiyorduk ki kalabalık bir aile olmayı.... #şükürmoment ki bu güzel haberi aldık. ve hemen sizlerle paylaşıyorum. şuraya da bir nazar boncuğu çizelim'' notuyla paylaştı.