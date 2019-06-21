Müge Boz ve Caner Erdeniz Barselona'da evlenmişlerdi! Jet evliliğin nedeni belli oldu!

Oyuncu Müge Boz, bu mutlu haberi paylaştığı videonun altına ise, ''heeyooooo #paradisefamily‘den yeni gelişmeler var yaşşşaassıınnn!! ... ilk tanıştığımız andan beri Caner’le ikimiz de o kadar çok istiyorduk ki kalabalık bir aile olmayı.... #şükürmoment ki bu güzel haberi aldık. ve hemen sizlerle paylaşıyorum. şuraya da bir nazar boncuğu çizelim'' notuyla paylaştı.