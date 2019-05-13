Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz nişanlandı!
Müge Boz, bir süredir birlikte olduğu Galatasaraylı basketbol oyuncusu Caner Erdeniz'le evlilik için ilk adımı attı.
Son günlerde sunuculuğunu üstlendiği Hadi yarışması ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz evleniyor. Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.
Karaburun tatillerinde Erdeniz’den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Boz, “O anda dünyanın en mutlu kadını oldum" dedi. Boz "Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu" diye konuştu. 35 yaşındaki oyuncu nikahın en kısa sürede Barselona Türk Konsolosluğu’nda kıyılacağını açıkladı.
Boz, nişanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Boz, sevgilisinin hediye ettiği yüzüğü ne kadar beğendiğini şu sözlerle dile getirdi: ''14•04• 🌈 sunrise (yüzüğümün pırlanta gibi gereğinden fazla abartılmış ve evlilik teklifinde herkesin ilk aklına gelen bir taş olmaması da beni aşırı mutlu etti.
Ne kadar da beni doğru tanımış bir kişi Caner zümrüt çok daha cool ve daha derin anlamları olan bir taş bence. zaten ona söylememiştim ama içimden zümrüt vintage bir yüzük olsa demiştim kalbim temizse demek ki) #zümrütisthenewpırlanta #mutluolalımdagerisigelir''