Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz nişanlandı!

Ne kadar da beni doğru tanımış bir kişi Caner zümrüt çok daha cool ve daha derin anlamları olan bir taş bence. zaten ona söylememiştim ama içimden zümrüt vintage bir yüzük olsa demiştim kalbim temizse demek ki) #zümrütisthenewpırlanta #mutluolalımdagerisigelir''