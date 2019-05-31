Müge Boz nişanlısı Caner Erdeniz ile galibiyeti böyle kutladı
Galatasaray Doğa Sigorta basketbol takımı play-off çeyrek final serisi maçında Gaziantep’i 89-77 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu. Müge Boz da Galatasaray'da oynayan nişanlısı Caner Erdeniz'i izledi.
Galatasaray Doğa Sigorta basketbol takımı play-off çeyrek final serisi maçında Gaziantep’i 89-77 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu. Ünlü oyuncu Müge Boz, Galatasaray basketbol takımı oyuncusu olan nişanlısı Caner Erdeniz’in maçını seyretmeye gitti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz duygularını böyle ifade etti: “Kazandık... Gördüğünüz gibi basket maçlarına çok güzel adapte oldum, aşırı zevkli. Sadece ‘steps’ ten ibaret olan basketbol bilgim günden güne artıyor. İnşallah tüm konsepte hakim olacağım yakında.
2 haftada ittir kaktır play-offu öğrendim. Bir de 2. yarıda bizim takımın potasının yeri değişiyor, Caner Erdeniz basket atınca çok net göremiyorum ama gözüm maçı sunan o kişinin yanında.
Melodili melodili kuruyor cümleleri çok tatlı, bir de ne havalı söylüyor isimleri ayol, taktire şayan. Kim bilir belki bir gün birlikte sunarız. Maç da sunulmaz ama neyse işte, sonuçta çok zevkli."