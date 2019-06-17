Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti balayına çıktı
Oyuncu Müge Boz ile geçtiğimiz günlerde evlendiği Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz balayına çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, sosyal medya hesaplarından 13 Haziran'da Barselona'da evleneceklerini duyurmuştu. Aile arasında yüzük takarak nişanlanan ikili Barselona'da sade bir nikah ile dünyaevine girmişti.
Müge Boz ile geçtiğimiz mayıs ayında evlenen basketbolcu Caner Erdenizbalayını İspanya'da yapıyor. Girona bölgesini tercih eden çift balayı fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınlıyor.
Müge Boz, evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik."
O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."