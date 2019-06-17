Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti balayına çıktı

Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti balayına çıktı

Oyuncu Müge Boz ile geçtiğimiz günlerde evlendiği Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz balayına çıktı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti balayına çıktı - Sayfa 1

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, sosyal medya hesaplarından 13 Haziran'da Barselona'da evleneceklerini duyurmuştu. Aile arasında yüzük takarak nişanlanan ikili Barselona'da sade bir nikah ile dünyaevine girmişti.

110
Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti balayına çıktı - Sayfa 2

Müge Boz ile geçtiğimiz mayıs ayında evlenen basketbolcu Caner Erdenizbalayını İspanya'da yapıyor. Girona bölgesini tercih eden çift balayı fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınlıyor. 

210
Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti balayına çıktı - Sayfa 3

Müge Boz, evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik."

310
Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti balayına çıktı - Sayfa 4

O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."

410