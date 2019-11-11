Müge Boz iç çamaşırlarıyla hamilelik pozu verdi! Caner Erdeniz ile evlenmişti
Doğuma sayılı günler kala Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ile olay hamilelik fotoğraflarına imza attı, hamilelik sürecinde kendini daha kadınsı hissettiğini söyledi.
Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile aniden İspanya'da evlenen Müge Boz, evliliğinin üzerinden çok geçmeden hamilelik müjdesi vermiş, ani evliliğin nedeni ortaya çıkmıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almaya gün sayan Müge Boz, fotoğrafçı Fırat Meriç’e olay pozlar verdi.
"Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence'' diyen başarılı oyuncu Müge Boz, hamileyken kendisini daha kadınsı hissettiğini söyleyerek şu açıklamalara imza attı:
“Hayatımın en önemli dönüm noktalarından birini bu fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istedim. Konsepti ben belirledim, kıyafetleri de kendim seçtim.''
''Cicili bicili kıyafetler istemedim. Çünkü tam tersine daha dişi, daha kadınsı, daha özgüvenli, ayakları yere basan bir ruh hali içindeyim. Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence.''