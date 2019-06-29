Müge Boz hamileliği hakkında konuşanlara öyle şeyler söyledi ki olay!

"Aynaya bakınca bu yaptığınız yorumlardan hiç yüzünüz kızarıyor mu? Keni yaşamınızda uğraşacak değerli bir şeyleriniz olmadığı için birilerinin yaşamı üzerinden kendinizi varetmek nasıl bir duygu? Benim yanlış bir şey yaptığımı ima eden yorumlarınızı yaparken, sizler bu yorumları yaparak çok mu doğru şeyler yaptığınızı sanıyorsunuz? Gerçekten üzücü, kırıcı hem de çok yaralayıcı. "