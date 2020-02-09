Müge Boz 'Cinsel Saldırı' cezası alan Caner Erdeniz'i savundu! Büyük tepki topladı

Avukatımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ben de elimden geldiğince karar sürecinde yaşananları anlattım. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner’in yanındayım." ifadelerini kullandı.

İşte Müge Boz'un konuşması: