Müge Boz 'Cinsel Saldırı' cezası alan Caner Erdeniz'i savundu! Büyük tepki topladı
3 yıl önce Deniz B. isimli kadını bir barda "Cinsel taciz" suçundan para cezasını çarptırılan, daha sonra 2 sene hapis cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz'in eşi Müge Boz'un kocasını koruyan açıklaması büyük tepki topladı.
İstanbul Bebek'te 3 yıl önce Deniz B. adlı kadını "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 TL para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Yeniden yargılama sonucu 2 sene hapis cezasına çarptırılan Erdeniz'in suçsuz olduğunu söyleyen eşi Müge Boz'un açıklamaları sosyal medyadan büyük tepki çekti.
Eşi Caner Erdeniz'in durumu hakkında açıklama yapan Müge Boz, " Sadece tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir dava olduğunu bilmenizi istiyoruz" dedi. Boz konuşmasının devamında:
Yanlış anlaşılma oldu: "Caner’le olan ilişkimizi en başından beri tüm samimiyetiyle sizlerle buradan paylaştım. O nedenle çok sevdiğim eşim hakkında medyada yer alan yargı kararı haberleriyle ilgili açıklamamızı da buradan yapmaya karar verdik. 4 sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı.
Avukatımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ben de elimden geldiğince karar sürecinde yaşananları anlattım. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner’in yanındayım." ifadelerini kullandı.