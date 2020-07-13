Müge Boz bikinili halini paylaştı kilolu hali için ise bakın neler anlattı
Sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili fotoğraflarını paylaşan Müge Boz, doğum sonrası kilolarını veremediğini de itiraf etti.
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında sevgilisi Caner Erdeniz ile İspanya'da hayatını birleştiren oyuncu Müge Boz, 8 ay önce de bebeği Vina'yı kucağına almış, anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Hamilelik sürecinde aldığı 10 kiloyu dert etmeyen oyuncu, sağlıklı yollarla zayıflayacağını açıklamıştı.
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Fakat Boz, henüz hamilelik kilolarından kurtulamayınca sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili hallerini paylaşıp itirafını yaptı. Boz, bikinili fotoğraflarının altına şunları yazdı:
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"Tüm çabalarıma rağmen bu yaz ters ışık mağduruyum. Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya ve kendimi olduğum gibi kabul etmeye odaklandım.''
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''Normal vücutları normalleştirin' akımlarını çok değerli buluyor ve destekliyorum."
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