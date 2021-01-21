Müge Anlı'yı Ümitcan Uygun'un abisi ölümle tehdit etti! Aleyna Çakır'ın katil zanlısı

Tehditleri Müge Anlı ile sınırlı kalmayan Uygun'un ağabeyi, Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.