Müge Anlı'yı Ümitcan Uygun'un abisi ölümle tehdit etti! Aleyna Çakır'ın katil zanlısı
Müge Anlı'yı Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'un ağabeyi alenen ölümle tehdit etti. Uygun'un ağabeyi, başka ölüm tehditleri de savurdu.
Ankara'da yaşanan Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun'un uyuşturucu yüzünden tutuklanmasının ardından ağabeyi sosyal medyada tehditler savurmaya başladı. Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'un ağabeyi bu tehditleri korkusuzca, aleni bir şekilde Instagram hesabından yaptı.
Ağabeyi, Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden başta sunucu Müge Anlı olmak üzere tepki gösterenlere yazdıklarıyla 'Pes artık' dedirtti.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, Müge Anlı için şunları yazdı:
"Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın!''
Tehditleri Müge Anlı ile sınırlı kalmayan Uygun'un ağabeyi, Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.