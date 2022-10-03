Müge Anlı'ya 'ülke yıkılırdı' dedirten Sümeyye fotoğrafı! Cinsel istismar skandalında flaş gelişme!

-Sen git önce 2 çocuğuna sahip çık. Başkasının çocuğunu alamazsın, git önce kendi çocuklarına analık yap. O devletin çocuğu alır bakar. Sen kim oluyorsun da elalemin çocuğunu alıyorsun. O çocuğu teslim et" ifadelerini kullanmıştı.