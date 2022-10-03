Müge Anlı'ya 'ülke yıkılırdı' dedirten Sümeyye fotoğrafı! Cinsel istismar skandalında flaş gelişme!
Müge Anlı programında aranan 14 yaşındaki kayıp Sümeyye, Sibel Çetin'in yanında çıkmıştı. Kayıp genç kızın, kendisinden 10 yaş büyük kadının yanındayken cinsel istismara uğradığı belirlendi. Skandal olayda, Müge Anlı'yı 'ülke gündemi yıkılırdı!' şeklinde isyan ettiren gelişme sonrası ikinci bir gelişme daha yaşandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 14 yaşındaki Sümeyye'nin Sibel Çetin tarafından alıkonulmasına ilişkin olayda flaş bir gelişme yaşandı.
Arslan Ailesi, 14 yaşındaki torunları Sümeyye'nin; Sibel Çetin isimli bir kadın tarafından alıkonulduğunu anlatmıştı.
Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı ise "O çocuk size mi ait? Hangi menfaat karşılığında çocuğu tutuyorsunuz?...
-Sen git önce 2 çocuğuna sahip çık. Başkasının çocuğunu alamazsın, git önce kendi çocuklarına analık yap. O devletin çocuğu alır bakar. Sen kim oluyorsun da elalemin çocuğunu alıyorsun. O çocuğu teslim et" ifadelerini kullanmıştı.