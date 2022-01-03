Müge Anlı'ya 'Arif Verimli' şoku! 14 yıl ATV'de beraber çalıştılar ama o Esra Erol'a geçiyor!

'Arif Verimli Müge Anlı'dan intikam mı almaya çalışıyor'

Bu ayrılığın ardından programın sunucusu Müge Anlı'ya kırgın olduğunu ve bu nedenle ayrıldığını da gizlemeyen Arif Verimli'nin, aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'da programına transfer olduğu iddiası hem magazin ve televizyon camiasında, hem de sosyal medyada 'Arif Verimli Müge Anlı'dan intikam mı almaya çalışıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.