Müge Anlı'nın 'Şevki Hoca'sını Instagram'da gören şaştı Sevki Özen kimdir karısı ve oğlu ile ikiz gibi
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Şevki Hoca'sı doktor Şevki Özen'in Instagram'da karısı, oğlu ve geliniyle aile hayatına dair eğlenceli pozları Müge Anlı seyircilerini şaşırttı. İşte Şevki Özen'in şaşırtan Instagram pozları...
ATV'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in doktor 'Şevki Hoca'sı programdaki başarısı kadar özel hayatındaki renkli ve neşeli tutumuyla da son günlerde internette öne çıkmaya başladı. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın hukuki danışmanı Avukat Rahmi Özkan ile beraber programın danışman kadrosunda yer alan doktor Şevki Sözen'in programdaki ciddi tavırlarına alışan Müge Anlı izleyicisi, Instagram hesabında aile yaşantısındaki renkli görüntülere şaşırdı. Özellikle eşi ve oğlu ile benzerliği dikkat çeken Şevki Sözen'in Instagram fotoğraflarının altı Müge Anlı fanlarının yorumlarıyla doldu taştı.
Müge Anlı'da danışman kadrosunda görev alan Şevki Sözen'in Instagram profilindeki aile paylaşımları son günlerde sosyal medyada dikkat çekiyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'Şevki Hoca' olarak bilinen Şevki Sözen'in hayatı merak ediliyor.
Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in kim olduğu araştırılıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Şevki Sözen'in hayatı özellikle Müge Anlı izleyicilerinin ve sıkı takipçilerinin merceği altında...