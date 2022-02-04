Müge Anlı'nın 'Şevki Hoca'sını Instagram'da gören şaştı Sevki Özen kimdir karısı ve oğlu ile ikiz gibi

ATV'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in doktor 'Şevki Hoca'sı programdaki başarısı kadar özel hayatındaki renkli ve neşeli tutumuyla da son günlerde internette öne çıkmaya başladı. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın hukuki danışmanı Avukat Rahmi Özkan ile beraber programın danışman kadrosunda yer alan doktor Şevki Sözen'in programdaki ciddi tavırlarına alışan Müge Anlı izleyicisi, Instagram hesabında aile yaşantısındaki renkli görüntülere şaşırdı. Özellikle eşi ve oğlu ile benzerliği dikkat çeken Şevki Sözen'in Instagram fotoğraflarının altı Müge Anlı fanlarının yorumlarıyla doldu taştı.