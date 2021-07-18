Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Büyükşen cinayetinde şok ifade! 'Ben onları öldürttüm'

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 2013'te cinayete kurban giden Metin Büyükşen (55) ve Nejla Büyükşen'in (54) doktor olan oğulları Osman Büyükşen, atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak katillerin bulunmasını istemişti. Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında öldürülen çiftin kızları Büşra, oğulları Uğur ve gelinleri Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alındı.