Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Büyükşen cinayetinde şok ifade! 'Ben onları öldürttüm'
KONYA'da kiralık katillerin evleri karıştırması sonucu öldürüldükleri belirlenen Metin Büyükşen (55) ve Nejla Büyükşen (54) çiftiyle ilgili mahkemede kan onduran ifade. Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş'a, "Eski sevgilinin ailesini ben öldürttüm, intikamını aldım" dediği ortaya çıktı.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 2013'te cinayete kurban giden Metin Büyükşen (55) ve Nejla Büyükşen'in (54) doktor olan oğulları Osman Büyükşen, atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak katillerin bulunmasını istemişti. Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında öldürülen çiftin kızları Büşra, oğulları Uğur ve gelinleri Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Konya'da doktor Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne babasının katillerini bulan jandarmaya sarılıp gözyaşı döktü. Büyükşen, "Kardeşlerim zanlıydı. Katilin aileden çıkmaması mutlu etti" dedi. Azmettirici oldukları belirlenen Esra Taş ve Abdullah Başdemir'in ifadeleri ise şoke etti.
Azmettirici oldukları belirlenen Esra Taş (27) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile kiralık katil olarak cinayeti işledikleri belirlenen Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen tutuklandı.
21 şüpheli ise serbest kaldı. Esra Taş'ın sevglisi Hüseyin K. ile ayrıldığı ve bu nedenle ilişkiyi onaylamayan Hüseyin K.'nın ailesine kin beslediği ortaya çıktı.