Müge Anlı'nın kolundaki sakatlığın nedeni Zeynep Ergül çıktı kavga çıkınca bakın ne olmuş
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın bileğindeki sakatlık dikkat çekmişti, nedeni ortaya çıktı.
Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı'nın birkaç gündür bileğine bandaj taktığı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Merak edilen konuyla ilgili konuşan Anlı, bileğindeki sorunun aylar öncesine dayandığını söyledi.
Canlı yayında koluyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, şunları anlattı:
"Bizim bir tane Zeynep Ergül vardı bir kere gelip bana sarılmıştı. Bayılan insan kendini kaybeder, bu da bayılacağım diye benim kolumdan çekti.''
''O günden beri ne yapsam bileğim gitti. Şimdi en ufacık bir şey de bileğim çıkıyor."
Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü.