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Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Eski eşinden olan kızının son haline bakın

Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Eski eşinden olan kızının son haline bakın

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ, son haliyle görenleri şaşırtıyor. Müge Anlı ilk eşi Burhan Akdağ'dan dünyaya gelen kızı Lidya Akdağ'ı medyadan uzak tutuyordu. Yeni eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile geçtiğimiz ay evlenen Müge Anlı'nın kızı bakın ne kadar değişmiş.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Eski eşinden olan kızının son haline bakın

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın 2002 doğumlu kızı Lidya Akdağ, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Son haliyle görenleri hayrete düşüren Lidya Akdağ, annesi Müge Anlı'nın birebir kopyası gibi.

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Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Eski eşinden olan kızının son haline bakın

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Sade bir törenle evlenen Anlı, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmasına rağmen henüz düğün paylaşımı yapmadı. 

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Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Eski eşinden olan kızının son haline bakın

Evlendikten sonra Instagram hesabında soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştiren Anlı'nın özel hayatı ise sevenleri tarafından mercek altına alındı.

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Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Eski eşinden olan kızının son haline bakın

Tüm bunlar yaşanırken gözler Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızına çevrildi.

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