Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Eski eşinden olan kızının son haline bakın
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ, son haliyle görenleri şaşırtıyor. Müge Anlı ilk eşi Burhan Akdağ'dan dünyaya gelen kızı Lidya Akdağ'ı medyadan uzak tutuyordu. Yeni eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile geçtiğimiz ay evlenen Müge Anlı'nın kızı bakın ne kadar değişmiş.
Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın 2002 doğumlu kızı Lidya Akdağ, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Son haliyle görenleri hayrete düşüren Lidya Akdağ, annesi Müge Anlı'nın birebir kopyası gibi.
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Sade bir törenle evlenen Anlı, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmasına rağmen henüz düğün paylaşımı yapmadı.
Evlendikten sonra Instagram hesabında soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştiren Anlı'nın özel hayatı ise sevenleri tarafından mercek altına alındı.
Tüm bunlar yaşanırken gözler Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızına çevrildi.