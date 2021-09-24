Müge Anlı'nın kıvırcık saçları Instagram'ı salladı Çocukluk fotoğrafını paylaştı!

ATV ekranlarında yeni sezonuyla reytingleri alt üst eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, kısa bir süre önce açtığı Instagram hesabından 'çocukluk fotoğrafını' paylaşınca sosyal medyada bir anda viral oldu. Müge Anlı bugünkü canlı yayına saçlarını kıvırcık yaparak hazırlandı ve bu saç modeli, genel olarak ünlü sunucuyu saçlarını düz ve açık görmeye alışan seyirciyi çok şaşırttı. Bukle bukle saçlarıyla bugünkü programa çıkan Anlı sosyal medyada bu haliyle 'caps' bile oldu. Anlı, kıvırcık saçlarını annesinin bile yadırgadığını söylediğini, kendisine bebeklik yıllarından kıvırcık saçlı bir fotoğrafını gösterdiğini ifade ederek o fotoğrafı paylaşınca, o fotoğrafa anında beğeni ve yorum yağdı.