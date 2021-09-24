Müge Anlı'nın kıvırcık saçları Instagram'ı salladı Çocukluk fotoğrafını paylaştı!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağına damga vuran sunucu Müge Anlı'nın kıvırcık saçları Instagram'ı kasıp kavurdu. Anlı, genellikle düz kullanmaya alıştığı saçlarını kıvırcık yapınca, sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
ATV ekranlarında yeni sezonuyla reytingleri alt üst eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, kısa bir süre önce açtığı Instagram hesabından 'çocukluk fotoğrafını' paylaşınca sosyal medyada bir anda viral oldu. Müge Anlı bugünkü canlı yayına saçlarını kıvırcık yaparak hazırlandı ve bu saç modeli, genel olarak ünlü sunucuyu saçlarını düz ve açık görmeye alışan seyirciyi çok şaşırttı. Bukle bukle saçlarıyla bugünkü programa çıkan Anlı sosyal medyada bu haliyle 'caps' bile oldu. Anlı, kıvırcık saçlarını annesinin bile yadırgadığını söylediğini, kendisine bebeklik yıllarından kıvırcık saçlı bir fotoğrafını gösterdiğini ifade ederek o fotoğrafı paylaşınca, o fotoğrafa anında beğeni ve yorum yağdı.
"Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı"
Dün saçlarını kıvırcık yaptıran Anlı, annesinin kendisini çocukluk haline benzetmesiyle yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çocukluk fotoğrafıyla şu anki halini takipçileriyle paylaşan başarılı sunucu, "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı" notunu yazdı.
Sosyal medyada caps oldu
Sosyal medyada Müge Anlı skeçleri ve taklitleriyle fenomen olan Tansu Dayan da yine Müge Anlı'nın bu dikkat çeken ve olay olan saç modelini ti'ye alarak paylaşım yaptı.