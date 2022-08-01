Müge Anlı'nın kanser olan babası öldü! Müge Anlı'nın annesi dayak yüzünden boşanmış
Müge Anlı ile Tatlı Sert'i sunan gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz aylarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girmişti. Mutlu günlerini yaşayan Müge Anlı uzun süredir kanser tedavisi gören babası İhsan Anlı'yı kaybetti. Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı sessiz sedasız aile arasında defnedildi... Müge Anlı yıllardır babasıyla konuşmuyordu.
Yıllardır kendi ismini taşıyan gündüz kuşağı programı " Müge Anlı ile Tatlı Sert'i" sunan Müge Anlı geçtiğimiz aylarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini canlı yayında duyurmuş, ünlü çift sonrasında dünya evine girmişti. Müge Anlı önceki gün babası İlyas Anlı'nın ölüm haberini aldı. Uzun süredir kanser tedavisi gören geçen sene ameliyat olan İhsan Anlı yaşamını yitirdi. Güzel sunucunun babası İhsan Anlı dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası sessiz sedasız aile kabristanlığına defnedildi.
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Müge Anlı, evliliğin tadını çıkarırken babasının ölüm haberini aldı.
İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi.