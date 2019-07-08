Müge Anlı'nın Güven Bana programı! Ahmet Hakan: Dağdaki çobanın oyuyla bunların oyu bir
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında "Yeni doğmuş, sütle beslenen sağır yavrusuna ne ad verilir?" sorusuna yarışmacıların verdikleri cevap herkesi şoke etti. Yazar Ahmet Hakan, manken Aysun Kayacı'nın "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözlerine gönderme yaparak "Dağdaki çobanın oyuyla bunların oyu bir" diyerek eleştirdi.
ATV'de ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da “Yeni doğmuş, sütle beslenen sağır yavrusuna ne ad verilir?” sorusuna yanıt veremeyen yarışmacılar Türkiye'yi hayrete düşürdü.
Müge Anlı soru karşısında zorlanan yarışmacılara "Siz beni dinleyin arkadaşlar sosyal medyadan uzaklaşın. Sosyal medyada bu kadar vakit geçirmek bence insanlara iyi gelmiyor kimse kusura bakmasın yani. Çünkü kitap okuyacaksınız. Şimdi illa birisinin oğlak görmesine gerek yok ama bir kitap okurken oğlak orada geçer." tavsiyelerinde bulundu.
Konuyu köşesinde değerlendiren Ahmet Hakan da "Dağdaki çobanın oyuyla bunların oyu bir" başlıklı yazı ile mercek tuttu. Ahmet Hakan'ın "Dağdaki çobanın oyuyla bunların oyu bir" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
Televizyon kanallarından birinde... Cicili bicili hanımlara ve janti manti beylere soruluyor: Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir?