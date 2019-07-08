Müge Anlı'nın Güven Bana programı! Ahmet Hakan: Dağdaki çobanın oyuyla bunların oyu bir

Müge Anlı soru karşısında zorlanan yarışmacılara "Siz beni dinleyin arkadaşlar sosyal medyadan uzaklaşın. Sosyal medyada bu kadar vakit geçirmek bence insanlara iyi gelmiyor kimse kusura bakmasın yani. Çünkü kitap okuyacaksınız. Şimdi illa birisinin oğlak görmesine gerek yok ama bir kitap okurken oğlak orada geçer." tavsiyelerinde bulundu.