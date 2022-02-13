Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ 'yasak aşkı' mı kızı Lidya Akdağ kimdir kaç yaşında

ATV'nin gündüz kuşağındaki en iddialı ve reytingi yüksek programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in seyircileri ekrana kilitleyen sunucusu Müge Anlı'nın kariyerindeki adımları kadar özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Yeni sezonda sosyal medya kullanmaya başlamasıyla özel yaşamından paylaştığı fotoğrafları beğeni rekoru kıran ve bugüne kadar özel yaşamıyla gündeme gelmeyen Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.