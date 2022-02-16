Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ duyurdu eski manken evinde ölü bulundu Tatyana Firdevs Alkan kimdir

Gazeteci Burhan Akdağ, bir süredir Bodrum'da yaşayan eski manken ve 2007 yılında vefat eden ünlü iş insanı Mete Küçükberber'in eşi Tatyana Firdevs Alkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu. Çevresinde Tatyana olarak bilinen Alkan’ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.