Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ duyurdu eski manken evinde ölü bulundu Tatyana Firdevs Alkan kimdir
BODRUM'da yaşayan eski manken Tatyana Firdevs Alkan evinde ölü bulundu. Müge Anlı'nın boşandığı eşi gazeteci Burhan Akdağ'ın duyurduğu haberin ardından sosyal medyada "Tatyana Firdevs Alkan kimdir" soruları dolaşmaya başladı.
Gazeteci Burhan Akdağ, bir süredir Bodrum'da yaşayan eski manken ve 2007 yılında vefat eden ünlü iş insanı Mete Küçükberber'in eşi Tatyana Firdevs Alkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu. Çevresinde Tatyana olarak bilinen Alkan’ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Uyumak için koltuğa uzanmış: Gazeteci Burhan Akdağ aynı zamanda yakın arkadaşı olan ünlü manken Tatyana Firdevs Alkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana gelen olayda dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.
Burhan Akdağ eski mankenin sır ölümünü böyle duyurdu: Burhan Akdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "AH TATİ AH, DUYDUM ŞOK OLDUM… PODYUMLARIN RENKLİ İSMİ, ÇOK ESKİ ARKADAŞIM MANKEN FİRDEVS ALKAN’I KAYBETTİK. TATİ UZUN BİR SÜREDİR BODRUMA YERLEŞMİŞ BODRUMDA YAŞIYORDU.. YİNE MANKEN ARKADAŞLARI FUNDA ÖNCÜ VE AYSU BAŞAR FİRDEVS'İN BODRUM'DAKİ EVİNDE POLİSİN VE SAVCININ GELMESİNİ BEKLİYORLAR... MEKANIN CENNET OLSUN CANIM ARKADAŞIM, ANNENE KAVUŞTUN...."
Sakinleştirici hap aldığı iddia ediliyor: Bitez Mahallesi Bergamot Caddesi 2119 Sokak üzerindeki bir sitede eşi ile birlikte yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Firdevs Alkan, gece alkol aldıktan sonra eve geldi. Evde sakinleştirici bir hap aldığı iddia edilen Firdevs Alkan, koltuğa uzandı. Bir süre sonra eşinin seslendiği Firdevs Alkan, eşine yanıt vermedi. Durumdan şüphelenen eşi, eski manken Alkan’ı uyandırmaya çalıştı fakat uyanmaması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.