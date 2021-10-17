Müge Anlı'nın en büyük hobisi Harry Potter legosu çıktı! Tam 17 bin parça!

Ünlü ve başarılı sunucu Müge Anlı'nın sert görüntüsünün altında çocuksu yönleri ve alışkanlıkları olduğu ortaya çıktı. Kişisel Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çeken Anlı, hayranı olduğu Harry Potter'ın tam 17 bin parçalık lego setini tamamladığı ve dev bir şato inşa ettiğini takipçileriyle paylaştı.