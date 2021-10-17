Müge Anlı'nın en büyük hobisi Harry Potter legosu çıktı! Tam 17 bin parça!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu ve gündüz kuşağının en başarılı isimlerinden Müge Anlı'nın en büyük hobisi, hayranı olduğu Harry Potter'ın lego serisini tamamlamak... İşte Anlı'nın son yaptığı 17 bin parçalık dev Harry Potter şatosu...
Ünlü ve başarılı sunucu Müge Anlı'nın sert görüntüsünün altında çocuksu yönleri ve alışkanlıkları olduğu ortaya çıktı. Kişisel Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çeken Anlı, hayranı olduğu Harry Potter'ın tam 17 bin parçalık lego setini tamamladığı ve dev bir şato inşa ettiğini takipçileriyle paylaştı.
Gazeteci Yüksel Altuğ'un kendisinin lego hobisi ve tutkusuna ilişkin kaleme aldığı köşe yazısına da yer veren Anlı, paylaşımına şu notu düştü:
"Arkadaşım Yüksel Altuğ programımızdaki tek bir kelimeyi bile kaçırmaz. Aslına bakacak olursanız çocukluğumdan bu yana canım ne zaman sıkılsa bu küçük parçalar kutusundan sanki kendiliğinden çıkıveriyor. Sonrası mı?
Binlerce parça üst üste şekilleniyor zihnim yeniden şarj oluyor ve her şey en azından aklımda yoluna giriyor.