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Müge Anlı'nın ekibinde! Şevki Sözen yaptığı hastane paylaşımla korkuttu

Müge Anlı'nın ekibinde! Şevki Sözen yaptığı hastane paylaşımla korkuttu

Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert’te dikkat çeken yorumlar yapan Şevki Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Müge Anlı'nın ekibinde! Şevki Sözen yaptığı hastane paylaşımla korkuttu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Şevki Sözen hastane paylaşımıyla merak konusu oldu. Prof. Dr. Şevki Sözen eşiyle ilgili kötü haberi duyurdu.

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Müge Anlı'nın ekibinde! Şevki Sözen yaptığı hastane paylaşımla korkuttu

"Canım hayat yoldaşım, eşim, sevdiğim dün ani bir gereksinimle oldukça önemli bir operasyon geçirmek durumunda kaldı" diyen Sözen hastane odasından şunları yazdı:

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Müge Anlı'nın ekibinde! Şevki Sözen yaptığı hastane paylaşımla korkuttu

"Kaygılıydık. Şaşkındık. Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor. 

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Müge Anlı'nın ekibinde! Şevki Sözen yaptığı hastane paylaşımla korkuttu

Yukarıdaki gördüğünüz resim bu kadar ağır bir ameliyattan 24 saat sonra çekildi. Bu süreçte gerek telefonları, gerek mesajları, gerek duaları ve güzel dilekleri ile bizleri yalnız bırakmayan ailemize, sevdiklerimize ve çalışma arkadaşlarım sevgili ATV ekibi ile, kıymetli dostumuz Müge Anlı’ya ve Rahmi Özkan’a sonsuz teşekkürler."  Şevki Sözen'e geçmiş olsun mesajları yağdı. 

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