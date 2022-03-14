Müge Anlı'nın ekibinde! Şevki Sözen yaptığı hastane paylaşımla korkuttu

Yukarıdaki gördüğünüz resim bu kadar ağır bir ameliyattan 24 saat sonra çekildi. Bu süreçte gerek telefonları, gerek mesajları, gerek duaları ve güzel dilekleri ile bizleri yalnız bırakmayan ailemize, sevdiklerimize ve çalışma arkadaşlarım sevgili ATV ekibi ile, kıymetli dostumuz Müge Anlı’ya ve Rahmi Özkan’a sonsuz teşekkürler." Şevki Sözen'e geçmiş olsun mesajları yağdı.