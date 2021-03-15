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Müge Anlı'nın doktorundan Hülya Avşar'a bomba cinsel yönelim yorumu

Oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde cinsel yönelimini açıkladı. Avşar kızı, 'sapyoseksüelim' dedi. Müge Anlı'nın psikiyatristinden yorum gecikmedi.

Müge Anlı'nın doktorundan Hülya Avşar'a bomba cinsel yönelim yorumu

Şimdilerde FOX TV'de oynadığı Masumiyet dizisiyle adından söz ettiren Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ilginç açıklamalara imza attı. 

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Müge Anlı'nın doktorundan Hülya Avşar'a bomba cinsel yönelim yorumu

Bir hastane çıkışı görüntülenen ve arkadaşını ziyaret ettiğini söyleyen Avşar, gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Bu esnada neden hayatında kimse olmadığını da açıkladı.

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Müge Anlı'nın doktorundan Hülya Avşar'a bomba cinsel yönelim yorumu

''Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti:

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Müge Anlı'nın doktorundan Hülya Avşar'a bomba cinsel yönelim yorumu

 "Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun.''

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