Müge Anlı'nın dizisi 'Suçlu' geliyor işte yayınlanacağı kanal ve başrol oyuncuları!

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yıllardır ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının dizi versiyonunun çekileceği iddiası medya kulislerini salladı. Çok yakında Star TV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına benzer bir dizi çekileceği iddiası sosyal medyayı sardı. Başrol oyuncu Nehir Erdoğan olurken 'Elif' karakterine can verecek oyuncu 'Suçlu' adlı dizide yer alan 'Sessiz Çığlık' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak.