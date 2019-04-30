Müge Anlı'nın canlı yayında Fenerbahçe yorumu şok etti

Anlı Fenerbahçe'nin ligde kalmak için Erzurumspor ile de yarıştığını duyunca bombayı patlattı ve "Biz o duruma mı geldik? Ben takip etmiyorum başarısız hiç bir şeyi sevmiyorum. Ben hayatta kendi kardeşimde olsa tutmam. Ligde takım olarak kim hak ediyorsa kim kazanıyorsa o kalsın.