BIST 1.414
DOLAR 9,21
EURO 10,69
ALTIN 528,40

Müge Anlı'dan yardım istemişti! 7 yıl sonra gerçek çıktı meğer katil...

Müge Anlı'dan yardım istemişti! 7 yıl sonra gerçek çıktı meğer katil...

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katili bulundu. Uzun'un ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da çıkmıştı.

Müge Anlı'dan yardım istemişti! 7 yıl sonra gerçek çıktı meğer katil...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti, kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralandı. 

111
Müge Anlı'dan yardım istemişti! 7 yıl sonra gerçek çıktı meğer katil...

Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine maskeli ve elinde tüfekle birinin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra ziynet eşyası alarak kayıplara karıştığını söyledi. 

211
Müge Anlı'dan yardım istemişti! 7 yıl sonra gerçek çıktı meğer katil...

Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde çalışmalara başladı.

311
Müge Anlı'dan yardım istemişti! 7 yıl sonra gerçek çıktı meğer katil...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi.

411