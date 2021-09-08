Müge Anlı'dan çok konuşulacak aşı açıklaması: Herkes olmasın zaten az

"Yaptırmayan da kendisi bilir ben aşıya istediğim zaman ulaşmak istiyorum"

Müge Anlı açıklamasının devamında ise "Hiç kimseye de yaptır demiyorum. Zaten aşının sayısı az. Yaptırmayan da kendisi bilir ben aşıya istediğim zaman ulaşmak istiyorum. Benim gibi isteyenlere de aşı kalsın" dedi.