Müge Anlı'dan çok konuşulacak aşı açıklaması: Herkes olmasın zaten az
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge anlı koronavirüse karşı geliştirilen aşılar ile ilgili ekran önünde çok tartışılacak ifadelere imza attı.
"Aşı yaptırdım hiç kimseye de yaptır demiyorum, zaten aşının sayısı az…."
Sezon tatilinin bitmesiyle ATV'deki programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ile yeniden ekranlara yeniden dönen Müge Anlı koronavirüs aşısına ilişkin ilginç açıklamasıyla dikkat çekti. Aşı yaptırdığını söyleyen Müge Anlı "Aşı yaptırdım hiç kimseye de yaptır demiyorum, zaten aşının sayısı az…." sözleriyle kendisini izleyen milyonlara mesaj verdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ekranlara bomba gibi dönen Anlı yayında yaptığı aşı açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Aşı yaptırdığını söyleyen Müge Anlı açıklamasında "Buraya gelmek istiyorsanız aşı olmak zorundasınız. Bana herkes sormuş ben her yaptığı orada burada paylaşan bir insan değilim. Ama evet yaptırdım" dedi.
"Yaptırmayan da kendisi bilir ben aşıya istediğim zaman ulaşmak istiyorum"
Müge Anlı açıklamasının devamında ise "Hiç kimseye de yaptır demiyorum. Zaten aşının sayısı az. Yaptırmayan da kendisi bilir ben aşıya istediğim zaman ulaşmak istiyorum. Benim gibi isteyenlere de aşı kalsın" dedi.
Mehmet Şevki Sözen Müge Anlı'yı uyardı
Programdaki Psikolog Mehmet Şevki Sözen ise Müge Anlı'yı uyararak "Ama toplumsal bilincimiz aşı olmak zorundayız. Bunu doktor olarak söylemeliyim. Söylemek benim görevim" dedi.