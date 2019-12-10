Müge Anlı'dan canlı yayında Ceren Özdemir açıklaması
Müge Anlı, ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili ilk kez konuştu.
Müge Anlı, ATV'de canlı olarak yayınlanan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçen hafta canice öldürülen Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili açıklama yaptı ve tepkisini dile getirdi.
Geçen hafta Ordu'da vahşice katledilen balerin Ceren Özdemir Türkiye'nin gündeminde bomba gibi düştü. Ceren'in katili Özgür Arduç kısa sürede yakalanarak Van Cezaevine gönderildi. Günlerdir gündem olan Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili bir tepkide Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi;
-"Ben bu olayın kader olduğuna inanmıyorum neden? Şimdi bir adam alıyorsun cezaevine atıyorsun. Şimdi bu adamın burada cezaevinde olması lazım demi. Sonra kapalı cezaevinden bu adamı alıyorsun açık cezaevine koyuyorsun ve bu adam açık cezaevinden kaçıyor. Sonra beğenmediğimiz çalışmıyor dediğiniz polis teşkilatı var ya ( ben demiyorum yani diyenlere söylüyorum) bu adamı yakalıyor tekrar cezaevine atıyor.
-Şimdi açık cezaevinden kaçan adamı ne yapmak gerekir demek ki kapalı cezaevine atmak gerekir. Hayır kardeşim bu adam tekrar açık cezaevine konuluyor ve bir daha kaçıyor. Ondan sonra gidiyor gariban bir kızı küçük bir çocuğu evinin kapısının önünde öldürüyor. Neresi kader bunun...Kader bu mu?