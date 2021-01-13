Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Katil sevgilisi çıktı
Müge Anlı, ATV ekranlarında yayımlanan Tatlı Sert programında Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi aktardı. Öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığı tespit edilen Zeynep Güngör'ün katili günlerdir şüphelenilen sevgilisi çıktı.
Gözaltına alınan Güngör'ün sevgilisi Ecevit, 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ü öldürdüğünü itiraf etti. Sorguya alınan Ecevit, kazayla Güngör'ü kalbinden bıçakladığını söyledi. İşte günlerdir konuşulan 'Zeynep Güngör' cinayetinin detayları...
Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 günü ortadan kaybolmuştu. Zeynep'ten aylardır haber alamayan kardeşleri öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
Aniden ortadan kaybolan Zeynep Güngör’ün ailesi genç kadının sevgilisinden şüphelendiklerini dile getirmişti.
Zeynep Güngör'in kaybıyla ilgili Ecevit'in şüphelenen kardeşler, "Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.