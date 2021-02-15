Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı intihar mı etti haberi geldi
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şöfor ile kaçtı. Bu olayın ardından karısını bir türkü döndürmeyi başaramayan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği söyleniyor.
ATV'deki Müge Anlı'ya çıkan ve Türkiye'nin konuştuğu Sevgi Kıranlı olayında akılları karıştıran bir gelişme yaşandı. Davut Kıranlı, eşi Sevgi Kıranlı'nın kaçırıldığını öne sürerek karısını bulmalarını istemişti. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiaları ortaya atıldı. Peki, Davut Kıranlı kim?
Davut Kıranlı, son olarak 12 Şubat günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme gelmişti. Karısının işe aldığı şoförü tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini sık sık dile getiriyordu.
Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi. Gelişmenin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Davut Kıranlı'ya ne olduğu merak ediliyor. İşte programda yaşananlar ve gelişmeler...
Türkiye'nin konuştuğu Sevgi Kıranlı olayı nedir: Davut Kıranlı Müge Anlı'ya katılarak 3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamadığını ve büyü yapılarak kaçırıldığını öne sürmüştü. Davut Kıranlı'nın ardından, Sevgi'yi kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz'ın eşi de yayına katılarak bildiklerini anlattı.