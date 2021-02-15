Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı intihar mı etti haberi geldi

Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi. Gelişmenin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Davut Kıranlı'ya ne olduğu merak ediliyor. İşte programda yaşananlar ve gelişmeler...