Müge Anlı'daki iğrenç olay yeni gelişme! Sapık üvey baba tutuklandı
Muğla Ortaca'da mide bulandıran olay Müge Anlı'da ortaya çıktı. Biri üvey, biri engelli 3 genç kıza 10 yıldır tecavüz ettiği canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla Ortaca'da Selahattin Yalnız (63) beraber yaşadığı üvey kızı Figen Tülay Bayındır (24) ve arkadaşının kızı Bahar Demir'in (18) ikametinden 63 bin TL parasını alarak ayrıldığını belirterek 17 Mayıs'ta Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre Selahattin Yalnız daha sonra Müge Anlı'nın programına katılarak kızların bulunması için çağrıda bulundu. Mide bulandıran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Buna göre, Bahar ve Gizem anneleri vefat edince komşuları Fitnat ve Selahattin ile kalmaya başladı.
Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir programa katılarak mide bulandıran itirafta bulundu. Bayındır ile Demir, Yalnız'ın kendilerine tecavüz ettiği ve ellerinde görüntülerin bulunduğunu ifade ederek 18 Mayıs'ta İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliğine müracaat ettiklerini kaydetti.
Yalnız'ın, üvey kızı Figen Tülay Bayındır, Bahar Demir ile engelli kız kardeşi Gizem Demir'in de istismar mağduru olduğu, hatta bu istismar anlarına ilişkin olarak ellerinde video kayıtlarının bulunduğunu söyledi. Bahar'ın zihinsel engelli kardeşi Gizem'e de tecavüz eden Selahattin Yalnız ise "Montaj değil onlar hepsi gerçek. Ama bak bakalım bir kere benim kılım kıpırdıyor mu? Beni uyutarak istediklerini yaptılar." dedi.