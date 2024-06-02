Müge Anlı'daki iğrenç olay yeni gelişme! Sapık üvey baba tutuklandı

Yalnız'ın, üvey kızı Figen Tülay Bayındır, Bahar Demir ile engelli kız kardeşi Gizem Demir'in de istismar mağduru olduğu, hatta bu istismar anlarına ilişkin olarak ellerinde video kayıtlarının bulunduğunu söyledi. Bahar'ın zihinsel engelli kardeşi Gizem'e de tecavüz eden Selahattin Yalnız ise "Montaj değil onlar hepsi gerçek. Ama bak bakalım bir kere benim kılım kıpırdıyor mu? Beni uyutarak istediklerini yaptılar." dedi.



