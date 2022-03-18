Müge Anlı'daki Dursun Zehir olayı ne komşular ihbar etti polis bastı Kızı Fatma Bekar mı öldürdü
TRABZON Dursun Zehir olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i karıştırdı stüdyoyu polis bastı! 2021'den beri kendisinden haber alınmayan Dursun Zehir'in öldürülme ihtimali ele alındı, komşuları ihbar edince oklar kızı Fatma Bekar'a döndü.
TRABZON'da kendisinden 6 Ekim 2021'den bu yana haber alınamayan Dursun Zehir isimli 71 yaşındaki şahsı arayan Müge Anlı, yaşlı adamın öldürülmüş olma ihitmalini ekibiyle beraber araştırırken sır olayda yeni bir gelişme yaşandı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıkları gerekçesiyle Müge Anlı'dan ve ekibinden yardım istedi. Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanırken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından alındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...
Emniyet güçleri komşuların ihbarı üzerine Fatma Bekar için stüdyoya geldi: Müge Anlı ile Tatlı Sert yanında Dursun Zehir'in kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Kavga ettiği mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri yaşlı adamın kızı Fatma Bekar için stüdyoya geldi.
Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamıyor.
Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi.