Müge Anlı'da tarihe geçen gün! Daha önce bu kadarı olmamıştı
Müge Anlı'nın bugün yayınlanan son bölümünde bir ilk gerçekleşti. 11 sezondur devam eden programda, aynı gün içinde aranan beş kayıp isim bulundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün mucizevi olaylar gerçekleşti. Kayıp yakınlarını bulmak isteyen kişiler, Müge Anlı'ya başvurularını yapmaya devam ederken canlı yayında art arda 5 kayıp ismin bulunduğu açıklandı. Şu sıralar Metin ve Necla Büyükşen cinayetlerinin katil zanlılarını bulmaya çalışan Müge Anlı'nın bu haberlerle yüzü güldü.
Halil Engindeniz: Bulunan kayıplardan ilki, İstanbul Etiler’den 21 Nisan’da kaybolan 88 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Engindeniz'di. Engindeniz'in, yaşlı bakım merkezinde olduğu ortaya çıktı.
Ali Gölve: Bir diğer Alzheimer hastası Ali Gölve’nin de trafik kazası geçirdikten sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Müge Anlı, Gölve'nin Adli Tıp Kurumu’nda kimsesizler mezarlığına gönderilmek üzereyken buldu.
Kardelen Budak: Balıkesir’de 22 Nisan’da teyzesinin eski eşi tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Kardelen Budak, 5 gün sonra Müge Anlı’nın çabaları sayesinde kurtarıldı.