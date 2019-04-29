Müge Anlı'da tarihe geçen gün! Daha önce bu kadarı olmamıştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün mucizevi olaylar gerçekleşti. Kayıp yakınlarını bulmak isteyen kişiler, Müge Anlı'ya başvurularını yapmaya devam ederken canlı yayında art arda 5 kayıp ismin bulunduğu açıklandı. Şu sıralar Metin ve Necla Büyükşen cinayetlerinin katil zanlılarını bulmaya çalışan Müge Anlı'nın bu haberlerle yüzü güldü.