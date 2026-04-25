Müge Anlı'da tanınan 'Cin Ali' 14 yaşındaki kızı tarafından öldürüldü! Kan donduran ifade
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Sosyal medyada "Cin Ali" lakabıyla bilinen Ali Bal, 14 yaşındaki kızı tarafından öldürüldü. Babasını öldüren kız çocuğunu karakola gidip polise teslim olurken, ifadesi duyanların kanını dondurdu. Ali Bal, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programına katılmıştı.
Gaziantep’te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ali Bal, 14 yaşındaki kızı E.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Ali Bal, ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmış, Ali Yanıç cinayetiyle ilgili olarak adı geçmiş ve hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilmişti.
Programla beraber Türkiye gündemine oturan Bal, sosyal medyada “Cin Ali” lakabıyla tanınıyordu.
Tartışma sonrası feci son
Olay, Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde yaşandı. Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali B. (42) ile kızı E.B. (14) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi E.B. bıçakla babasını boynundan bıçakla yaraladı.