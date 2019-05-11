Müge Anlı'da son dakika Ecrin bebek olayı! Ecrin bebek bulundu mu?
Müge Anlı'da Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek günlerdir aranmaya devam ederken aile içindeki yasak aşk ise canlı yayında şok etkisi yaptı.
ATV Ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında aranan Ecrin bebek olayı gizemini korumaya devam ediyor. Henüz 1,5 yaşında olan Ecrin Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kayboldu. Müge Anlı'nın programına başvuran aile bebekleri Ecrin Kurnaz'ın bir an önce bulunması için yardım istedi. Öte yandan bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma olamak üzere bölgedeki tüm birimler ve köyde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Aile içinde yaşananlar ise canlı yayında herkesi şoke etti. Peki Ecrin bebek yasak aşk kurbanı mı? Ecrin bebek kim ne yaptı? Detaylar haberimizde.
1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, evlerinin önünde oynarken kayboldu. İkinci çocuğuna 6 aylık hamile anne Sevcan Kurnaz, salı günü saat 11.00'de rahatsızlanınca eşinin kendisini hastaneye götürdüğünü, kızları Ecrin'i babaannesi ve dedesine bıraktıklarını söyledi. Anne Kurnaz, "Çocuğumun kaybolduğunu telefondan öğrendim. Üç gündür çocuğumu görmedim" dedi.
Baba Deniz Kurnaz da babasının kendisini arayıp "kızının kaybolduğunu" söylediğini anlatarak, "Annem Ecrin'i göremeyince, amcasıyla hayvanları otlatmaya gittiği düşünmüş. Akşam kardeşim eve gelince annem Ecrin'i sormuş, kardeşim onunla olmadığını söylemiş. Sonra babam aradı, hemen buraya geldik" diye konuştu.
-Köye geldiklerinde havanın karardığını, kızını aradıklarını, bulamayınca jandarmaya haber verdiklerini belirten Kurnaz, "Ecrin kapının önünden bir tarafa gitmezdi, etrafta oynayacağı çocuk da yok" ifadesini kullandı.