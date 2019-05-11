Müge Anlı'da son dakika Ecrin bebek olayı! Ecrin bebek bulundu mu?

ATV Ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında aranan Ecrin bebek olayı gizemini korumaya devam ediyor. Henüz 1,5 yaşında olan Ecrin Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kayboldu. Müge Anlı'nın programına başvuran aile bebekleri Ecrin Kurnaz'ın bir an önce bulunması için yardım istedi. Öte yandan bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma olamak üzere bölgedeki tüm birimler ve köyde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Aile içinde yaşananlar ise canlı yayında herkesi şoke etti. Peki Ecrin bebek yasak aşk kurbanı mı? Ecrin bebek kim ne yaptı? Detaylar haberimizde.