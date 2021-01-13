Müge Anlı'da şizofreni hastası için seferber oldular! Bursa'da sol işaret parmağıyla belirlendi
BURSA'da 6 gün önce kaybolan ve Müge Anlı programında aranan 46 yaşındaki şizofreni hastası adam, program ekibi ve emniyet seferber oldu. Engelli adam sol işaret parmağıyla belirlendi
Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 engelli olan İzzet Döndü (46), geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa’da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
Oğlunun hayatından endişe eden Mukaddes Döndü, polis ve jandarmaya giderek oğlunun bulunması için yardım istedi.
Oğlunu en son evden çıkarken gördüğünü ancak kendisine bir şey söylemeden gittiğini belirten anne Mukaddes Döndü, oğlunun dağa önce 5-6 kez kaybolduğunu şizofreni hastası olan oğlunun sol el işaret parmağını oynatamadığını söyledi.
Polis tarafından günlerdir her yerde aranan engelli adamı bulmak için ailesi son çare bir tv programına katıldı. Ailenin tv programında gözyaşı döktüğü anlarda sevindirici haber Bursa polisinden geldi.