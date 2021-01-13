Müge Anlı'da şizofreni hastası için seferber oldular! Bursa'da sol işaret parmağıyla belirlendi

Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 engelli olan İzzet Döndü (46), geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa’da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.