Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Palu ailesi davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın davası usulen bozuldu ve dava yeniden görüldü.
KOCAELİ'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında mütalaa verildi. Davada 4 tutuklu, 6 sanık yargılanıyor. Karar duruşmasında sanıklar alacağı ceza belli olacak. Müge Anlı'da gündeme getirilen Palu ailesi konusu günlerce konuşuldu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile herkesi şok etmişti. Davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Müge Anlı'da masaya yatırılan Palu Ailesi, uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti.
Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş ve olay sonuçlanmıştı.
Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınımıştı.