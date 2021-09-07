Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi

KOCAELİ'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında mütalaa verildi. Davada 4 tutuklu, 6 sanık yargılanıyor. Karar duruşmasında sanıklar alacağı ceza belli olacak. Müge Anlı'da gündeme getirilen Palu ailesi konusu günlerce konuşuldu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile herkesi şok etmişti. Davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...