Müge Anlı'da ortaya çıkan 15 yaşındaki kıza cinsel istismar haberi bomba etkisi yarattı

Canlı yayına bağlanan Kardelen'in teyzesi ve Mustafa'nın eski eşi "Ben hiç böyle bir şeyden şüphelenmedim. Ablam bana çocuklara baksın diye gönderdi Kardelen'i ama o göz koymuş. Ben anlayamadım hiç. Bodrum'da hiç tanıdığı yok. Kocamın babasına sorun o bilir. Benim üç tane yavrum var çok kötüyüm ben dünyamı yıktı benim. Eşimin beni aldattığını şüphelendim ama hiç ablamın kızı aklıma gelmedi" açıklamalarını yaptı.