Müge Anlı'da ölü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'a 16 yıl sonra kavuştular

2003 yılında 15 yaşında iken evlerinini önünde oynarken bir anda kayıplara karışıyor Zeynep Yıldız. Ailesi her yerde aramasına rağmen hiç bir ize ulaşmıyor. Aile o dönem Kilis'te yaşayan ve çocukları kaçırdığı söylenen Şakir isimli evli ve iki çocuk babası olan şahıstan şüpheleniyor.