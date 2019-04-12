Müge Anlı'da ölü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'a 16 yıl sonra kavuştular
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında Kilis'te 16 yıl önce kaybolan Zeynep Yıldız'ı buldu. Film gibi olayın hikayesi ise haberimizde..
ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında Kilis'te kaybolan Zeynep Yıldız'ın izine ulaşıldı. Filimleri aratmayan hikaye ise herkesi ekran başına kilitledi. Zeynep Yıldız 16 yıl önce evlerinin önünde kaybolmuş bir daha izine ulaşılamamıştı. Aileyi sevindiren haberde Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı ve ekibi kayıp Zeynep Yıldız'ın 31 yaşındaki fotoğrafına ulaştı. Peki Zeynep Yıldız'ı kim neden kaçırdı? 31 yaşındaki genç kadın ailesine neden hiç ulaşmadı?
16 yıl önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan Zeynep Yıldız'ın ailesi bundan 2 yıl önce esrarengiz bir şekilde izine rastlıyor. Öldü sandıkları kızlarının yaşadığını öğrenen aile kayıp kızlarını bulmak için Müge Anlı'nın programına katılıyor ve esrarengiz olaylar zinciri ise başlıyor.
2003 yılında 15 yaşında iken evlerinini önünde oynarken bir anda kayıplara karışıyor Zeynep Yıldız. Ailesi her yerde aramasına rağmen hiç bir ize ulaşmıyor. Aile o dönem Kilis'te yaşayan ve çocukları kaçırdığı söylenen Şakir isimli evli ve iki çocuk babası olan şahıstan şüpheleniyor.
Bütün bu bilgilere dayanarak aile kızlarını bulmak için polise ulaştı ayrıca Şakir denen şahısa ulaşan aile hiç bir ize ulaşamadı. Anne Emine Yıldız, 2 yıl boyunca Kilis'de kızını sokak sokak aradı ama bulamadı. Kızının acısına dayanamayan anne bir çok hastalığa yakalandı.