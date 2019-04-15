Müge Anlı'da Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen mehir cinayetine mi kurban gitti?

Büşra baygın numarası yapıp ölümden kurtuldu. O anlara şahit olan Büşra şunları söyledi "Hiç bir şey söylemedi babamı vurdu. Silahı bize doğru doğrultu ama silahı tutukluluk yaptı sanırım çünkü aceleci bir şekilde tüfek ile uğraşıyordu." açıklamalarını yaptı.