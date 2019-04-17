Müge Anlı'da Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen kim öldürüldü? Cinayetin detayları kan dondurdu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 3 Eylül 2018 tarihinde kızlarının önünde canice öldürülen Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen katili aranıyor. Ailenin canlı yayında verdiği iddialar ise kan dondurdu. İddialara göre Metin Büyükşen ile oğlu Uğur Büyükşen arasında mehir kavgası vardı ve bu yüzden baba-oğul arasında tartışma olmuştu. Canlı yayına katılan oğlu Uğur'un çelişkili ifadeler ile gözleri üzerine çekti. Evde bulunan 120 bin tl ise cinayetten sonra ortadan kayboldu. Peki Uğur Büyükşen'in cinayet ile ilgilisi var mı? İşte mehir cinayetinde kan donduran iddialar.