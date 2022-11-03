Müge Anlı'da kuaför Savaş Aydoğan cinayetinde kan donduran itiraf! Meğer sevgilisi...

Savaş Aydoğan'a ev sahibi ulaşamayınca sevgilisi Merve ve arkadaşı Cem Tuna'ya, Savaş'ı sormuştu. Nerede olduğunu öğrenmeye çalışan ev sahibine "Savaş artık aramızda olamayacak, başka bir şehire gitti" şeklinde açıklamasında bulunan sevgilisi Merve'nin bu sözleri üzerine çevresi kaybından şüphelenmeye başlamıştı.