Müge Anlı'da kuaför Savaş Aydoğan cinayetinde kan donduran itiraf! Meğer sevgilisi...
25 Nisan tarihinde Sakarya'da kaybolan 2 çocuk babası kuaför Savaş Aydoğan'ın bulunması için annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelmişti. Fakat haftalar sonrasında Savaş Aydoğan'ın cesedi bulundu. Yakın arkadaşı Cem Tuna cinayeti işlediğini tüm soğukkanlılığıyla anlattı. Sevgilisi Merve de itiraf da bulundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kuaför Savaş Aydoğan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve ve Cem Tuna'nın ifadesi kan dondurucuydu.
Savaş Aydoğan'a ev sahibi ulaşamayınca sevgilisi Merve ve arkadaşı Cem Tuna'ya, Savaş'ı sormuştu. Nerede olduğunu öğrenmeye çalışan ev sahibine "Savaş artık aramızda olamayacak, başka bir şehire gitti" şeklinde açıklamasında bulunan sevgilisi Merve'nin bu sözleri üzerine çevresi kaybından şüphelenmeye başlamıştı.
Aynı zamanda sevgilisi ve yakın arkadaşı Cem'le ortak olduğu kafenin açılışı yaklaşırken de kaybolması dikkat çekmişti. Başka bir şehire gittiğine inanmayan ev sahibi Savaş'ın ailesine haber vererek annesini Sakarya'ya çağırmıştı. Aile, Merve ve Cem'den şikayetçi olmuş, ifadeleri alındıktan sonra serbest kalmışlardı.
Cem, bu olaydan sonra ortalıktan kaybolmuştu. Cem'in babası polisi arayarak, oğlunun cinayetin baş şüphelisi olabileceğini söylemişti.